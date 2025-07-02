День деревни Курово отметили в Павловском Посаде награждением активных жителей

День деревни — праздник, который объединяет жителей населённого пункта, укрепляет их связи и напоминает о важности сохранения традиций и истории своего края. Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова 1 июля поздравила с Днем деревни жителей Курово, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с празднованием Дня деревни совместно с лидером общественного мнения Павлом Ненашевым выразили слова благодарности жителям и вручили награды за активную деятельность и личный вклад в развитие своей малой Родины.

Благодарностью Московской областной Думы была награждена Наталья Вячеславовна Березина, староста деревни Курово, за активное участие в общественной жизни деревни Курово. Благодарственным письмом «Успех V Единстве поколений» наградили жителей деревни за активную гражданскую позицию, за участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Ими стали: Павел Николаевич Федосеев, Зинаида Егоровна Ржавцева, Оксана Петровна Кролевецкая.

«Можно с уверенностью сказать, что здесь проживают неравнодушные, отзывчивые люди. В этот день желаем каждой семье крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый день приносит радость и новые достижения, а деревня продолжает расти и развиваться. Пусть в домах всегда будет уют, достаток и гармония, а общие усилия приводят к новым успехам и процветанию», — отметила Камиля Тагировна.

Дни деревень будут продолжаться в Павлово-Посадском округе на протяжении всего лета.

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