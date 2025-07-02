Участников СВО из Раменского наградили благодарственными письмами

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Во время VI Конференции местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в подмосковном Жуковском наградили наставников патриотического фестиваля «Защитники Отечества». Мероприятие состоялось в День ветеранов боевых действий, 1 июля, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

«Ассоциация ветеранов СВО Раменского муниципального округа принимала активное участие в проведении регионального фестиваля. Сегодня нас отметили и вручили благодарственные письма за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в организации регионального фестиваля „Защитники Отечества“, — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Он добавил, что в планах ветеранов и дальше заниматься работой с молодежью и проводить занятия начальной военной подготовкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.