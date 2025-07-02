В Павловском Посаде почтили память ветеранов боевых действий

В День ветеранов боевых действий 1 июля жители Павловского Посада и Электрогорска собрались на торжественные мероприятия, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь во имя Родины. В городах прошли памятные митинги, где неравнодушные граждане возложили цветки и венки к мемориалам памяти, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие посетили активисты Ассоциации ветеранов СВО — демобилизованные бойцы Специальной военной операции, ветераны боевых действий локальных конфликтов в Афганистане, представители Администрации и Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа, общественных организаций, а также волонтерских движений.

В Павловском Посаде участники митинга почтили память павших воинов в сквере на улице Тимирязева у памятника воинам-интернационалистам. В Электрогорске — у мемориала в честь воинов-интернационалистов в сквере «Боевое братство». Присутствующие вспомнили мужество и самопожертвование тех, кто сражался за мир и свободу. К собравшимся обратились ветераны, поделившись воспоминаниями и словами благодарности за поддержку. Литературные номера дополнили атмосферу сплоченности и почтения.

Эти памятные акции стали символом единства и уважения к истории, демонстрируя, что военная служба и героизм остаются важной частью национальной идентичности. Ветераны получили заслуженные слова признательности, а молодежь вдохновилась примером мужества и патриотизма. Мероприятия в Павловском Посаде и Электрогорске подчеркнули значимость традиций памяти, объединив сообщества в общей миссии — чтить героев и беречь мир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.