Чебурашка с клыками и конкурентная борьба: зачем в России придумали Чебубу

Недавно российская студия «Союзмультфильм» подала заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу» из-за популярности азиатской игрушки Лабубу. Стало известно, что стоит за образом Чебубу и почему он вызвает споры, сообщает «ФедералПресс» .

После появления Лабубу в Азии тренд разлетелся по всему миру, однако вместе с этим вызвал не только восторг, но и тревогу среди тех, кто помнит старые мультфильмы. Так появился гибрид прошлого и настоящего Чебубу. Выглядит он как Чебурашка, но с клыками и хмурой мордочкой, а в руках у него апельсин.

Обычные зрители, выросшие на крокодиле Гене и старухе Шапокляк, увидели в этом образе угрозу своему детству. Однако такой ход является лишь коммерцией. Российский аналог должен конкурировать с успешным Лабубу.

Под брендом Чебубу изначально планировали выпускать практически все, что можно. Хотели брендировать колонки, гигиенические товары, уже даже почти сняли кино. Однако по итогу бренд ограничился новогодней комедией на одном из телеканалов с участием Чебубу, но и от нее быстро отказались. Существуют опасения, что публика этого не поймет, а портить воспоминания о добром и милом Чебурашке слишком опасно.