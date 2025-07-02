Посольство РФ: люди в штатском приходили к россиянам в Азербайджане и били их

В Сети распространилась информация, что за последние сутки в Азербайджане неизвестные лица в штатской одежде приходили в том числе к российским туристам и избивали их. Соответствующие сообщения поступали в том числе в посольство России в Азербайджане, об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В течение последних суток в посольство поступило много жалоб от россиян, которые жаловались на визит подозрительных людей. Некоторые из них представлялись сотрудниками полиции, несмотря на отсутствие соответствующей формы. В отношении части россиян применялось физическое насилие.

«Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи Посольства: +994 50 270 26 59», — говорится в сообщении посольства РФ в Азербайджане.

Также в российском посольстве в Азербайджане подтвердили сообщение о том, что на территории данной страны были задержаны граждане России, а также российские журналисты. В связи с этим в МИД Азербайджана уже направлена нота с требованием предоставить консульский доступ к задержанным россиянам, но ответа на это пока никакого не последовало.

Ситуация находится на постоянном контроле. Российские специалисты принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 27 июня в Екатеринбурге российские силовики задержали порядка 50 человек, связанных с азербайджанской диаспорой. Во время обысков погибли двое главных подозреваемых — братья Сафаровы, которым принадлежит кафе «Каспий». По данным российских СМИ, у одного из братьев при виде спецназа произошла остановка сердца.

Через два дня, 29 июня, Азербайджан отменил визит в Москву парламентской делегации из Баку. Он также отказался принимать у себя вице-премьера России Алексея Оверчука.

30 июня в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку, который входит в МИА «Россия Сегодня», были организованы обыски. Задержали двух работников СМИ. Местные силовики обвинили их якобы в связях с ФСБ.

1 июля в Баку местными силовиками были задержаны россияне, которых «подозревают в членстве в ОПГ». В Сети были опубликованы кадры с места событий. У задержанных россиян разбиты лица, у ряда людей видны кровь на одежде, ссадины на голове.

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.