Маск высказался о вооружениях будущих войн

сегодня в 03:37

Маск: в будущих войнах не будет пилотируемой авиации

В будущих войнах пилотируемую авиацию заменят беспилотники, заявил американский бизнесмен Илон Маск, его слова цитирует РИА Новости .

«Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами», — написал соратник избранного президента США Дональда Трампа в соцсети Х.

Он добавил, что традиционную авиацию под управлением летчиков в грядущих боевых столкновениях быстро уничтожат.

Ранее Маск высказался о скором прекращении украинского конфликта. Бизнесмен также признался, что выключал свою сеть Starlink над Крымом, чтобы не дать ВСУ воспользоваться связью.