Илон Маск раскрыл планы Дональда Трампа по конфликту на Украине

Американский предприниматель Илон Маск не просто так начал поддерживать избранного президента США Дональда Трампа и комментировать в соцсетях его действия по поводу конфликта на Украине, такое мнение высказал политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik .

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter — ред.) прокомментировал планы избранного президента США Дональда Трампа о прекращении вооруженного конфликта на Украине. Он заявил, что «бессмысленные убийства скоро прекратятся».

Политолог Смолин считает, что Маск не просто так поддерживает Трампа. Целью его действий является получение «политической крыши», так как предприниматель хочет развиваться в этом направлении — в политике.

«У Маска есть большое желание заниматься политикой, потому что на таком уровне делать бизнес, особенно информационный, без политики невозможно, ведь тебя разберут другие политические группы. Если бы Маск не выбрал Трампа, то его бизнес разворотили бы», — считает Смолин.

В свою очередь, Маск для Трампа также является большим информационным ресурсом. По мнению политолога, два богатейших человека в США могут создать очень яркий тандем.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в диалоге лидеров двух стран также участвовал Илон Маск.