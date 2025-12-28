сегодня в 07:38

Маск: великое замещение населения уже произошло в Европе

Бизнесмен Илон Маск считает, что на европейской территории уже произошло «великое замещение» населения, сообщает RT .

«Семьдесят три процента детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло», — написал предприниматель в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее Маск резко раскритиковал миграционную политику в США. Он подчеркнул, что радикальные левые силы используют госпрограммы для массового ввоза мигрантов, чтобы изменить электоральный ландшафт.

По мнению бизнесмена, схожая ситуация складывается и в других западных странах, среди которых Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Канада.

