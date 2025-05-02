Маск раскритиковал планы запрета партии «Альтернатива для Германии»

Миллиардер Илон Маск в своём аккаунте в X (бывший Twitter) резко раскритиковал планы запрета немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета «Известия» .

«Запрет центристской 'Альтернативы для Германии', которая сейчас является самой популярной партией по опросам, станет радикальной атакой на демократию», — написал глава SpaceX и Tesla.

Это заявление прозвучало после решения федерального ведомства по охране конституции ФРГ официально классифицировать АдГ как правоэкстремистскую организацию, представляющую угрозу демократическим основам страны. Немецкие власти рассматривают возможность запрета партии, которая, по данным последних социологических исследований, действительно лидирует в рейтингах популярности.

АдГ, известная своими жёсткими позициями по миграции и евроскептицизмом, особенно сильна в восточных землях Германии. Решение о её возможном запрете может иметь далеко идущие последствия для всей политической системы ФРГ и вызвать волну протестов среди электората партии, который составляет около 20% населения.