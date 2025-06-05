Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на вице-президента Вэнса

Предприниматель и миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении, сообщает РИА Новости .

Один из пользователей соцсети Х, комментируя его ссору с президентом, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Да», — написал Маск в ответном посте.

Дональд Трамп — единственный из лидеров Штатов, против которого в прошлом уже было инициировано два импичмента. Он и его команда осознают, как этот процесс может затронуть Белый дом и помешать президенту продвигать свою повестку дня.

Угроза возможного третьего импичмента заставила администрацию США ускорить проведение как можно большего числа запланированных законопроектов до промежуточных выборов в 2026 году.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-демократ Эл Грин намеревался добиваться импичмента Трампа в течение ближайших 30 суток. Такое заявление он делал 6 апреля 2025 года.