Конгрессмен-демократ Грин хочет вынести импичмент Трампу в течение 30 дней

Политика действующего президента США Дональда Трампа не устраивает американских демократов. Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что будет снова добиваться импичмента (отстранения от должности — ред.) Трампа, так как считает, что он не заслуживает права быть американским лидером, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hill.

«Он (Трамп — ред.) Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид (библейская история о поединке филистимлянского воина и пастуха — ред.). <…> Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами», — заявил Грин во время проходившей в Вашингтоне акции протеста под лозунгом «Hands Off!».

Это не первая попытка Грина бросить вызов Трампу и добиться его отстранения. Еще при первом президентском сроке Трампа Грин дважды получил импичмент, но в обоих случаях был оправдан сенаторами. По мнению конгрессмена, теперь США нужен такой сенат, который признает Трампа виновным и отстранит от должности.

В настоящее время у республиканцев отмечается значительный перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент Трампа вряд ли состоится и в третий раз.