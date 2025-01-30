Маск отреагировал на предложение номинировать его на Нобелевскую премию

Американский предприниматель и государственный функционер Илон Маск отказался от любых премий, сообщает РИА Новости .

Ранее словацкий депутат Европарламента Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году.

Политик считает, что бизнесмен поддержал свободу слова и продвижение идей мира в принадлежащей ему соцсети Х.

«Я не хочу никаких премий», — написал в ответ на инициативу сам Маск.

Ранее Маска обвинили в использовании нацистского приветствия на публичном мероприятии. Сам предприниматель высмеял такое предположение.