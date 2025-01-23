Вскинувший правую руку* Илон Маск с подписью «Хайль Тесла» появился в Берлине

В Берлине на заводе производителя электрокаров Tesla появилась проекция CEO компании и миллиардера Илона Маска с подписью «Хайль Тесла». На проекции Маск изображен вскидывающим правую руку*, что является отсылкой на его скандальный жест во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Этот жест вызвал противоречивые реакции в Сети, некоторые сравнили его с нацистским приветствием*, сообщает РБК .

Авторами акции стали художники из «Центра политической красоты».

Ранее Маск поссорился с властями Германии и называл канцлера Олафа Шольца «тупицей», исковеркав его имя. Перед выборами в парламент ФРГ миллиардер также публично поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Критики Илона Маска считали, что вскинутая им рука на инаугурации Трампа — это нацистский салют*. Сам миллиардер и основатель компании SpaceX отвергал такие подозрения, заявляя о попытках «обозвать всех Гитлерами».

* Нацистская символика, в том числе приветствие, запрещены в РФ.