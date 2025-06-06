Маск отреагировал на предложение Медведева помирить его с Трампом

Предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева оказать содействие в урегулировании конфликта с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее Медведев с соцсети X (бывший Twitter) написал, что за разумную плату готов оказать содействие в заключении мира между Трампом и Маском. Также зампред Совбеза РФ заявил, что в качестве оплаты готов принять акции Starlink.

Основатель Tesla и SpaceX ответил смеющимся смайликом на пост Медведева.

Ранее экс-глава департамента по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск после публичного конфликта с Дональдом Трампом поддержал идею импичмента американского президента. По его мнению, заменить Трампа должен вице-президент Джей Ди Вэнс.