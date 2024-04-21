Маск о конфликте на Украине: это бесконечная война

В конфликте на Украине нет выхода, там гибнут дети, заявил американский бизнесмен Илон Маск, его слова цитирует RT .

Предприниматель прокомментировал мнение американского миллиардера Дэвида Сакса о новой военной помощи Украине.

«Нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулемётного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал он в соцсети X.

Ранее палата представителей Соединенных Штатов в субботу приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу киевского режима для якобы восстановления Украины.