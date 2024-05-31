Маск назвал подрывом демократии обвинительный приговор Трампу

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск высказался по поводу приговора, вынесенного по делу Трампа. Он считает, что обвинительный вердикт направлен на попытку не позволить голосовать за экс-президента и подрыв демократии, сообщает РИА Новости .

В личном блоге своей соцсети X Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловых бумаг.

Предприниматель считает, что обвинения политика мотивированы и направлены на то, чтобы не позволить американцам отдать свой голос за него. Также миллиардер отметил, что цель этого приговора — подрыв демократии.

При этом Маск заметил, что никогда не голосовал за Трампа и не оказывал ему финансовую поддержку.

По словам предпринимателя, следствию стоит сделать упор на расследование других дел, в которых жертвам причиняется реальный вред и где преступники остаются безнаказанными.

Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Сам экс-президент США заявил о своей невиновности.

Отмечается, что Трамп имеет право обжаловать решение жюри присяжных, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.