Маск назвал «эпическим троллингом» поездку Трампа на мусоровозе

Если кандидат от республиканцев Дональд Трамп сможет избраться на пост президента США еще раз, его срок будет «самым веселым» временем в истории страны. Об этом в своем профиле в Х написал американский предприниматель Илон Маск, сообщает РБК .

Помимо этого, создатель Tesla оценил поездку политика на мусоровозе и назвал ее «эпическим уровнем троллинга». Так кандидат от республиканцев отреагировал на слова действующего главы США Джо Байдена, который назвал «мусором» людей, голосующих за Трампа.

Выборы президента Соединенных Штатов будут 5 ноября. Кандидатов два — Дональд Трамп от Республиканской партии, и Камала Харрис от Демократической.

Ранее актер и политик Арнольд Шварцнеггер сказал, что будет голосовать на американских выборах. Он выбирает Камалу Харрис и кандидата в ее вице-президенты Тима Уолца.