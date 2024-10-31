Шварценеггер поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

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Американский киноактёр и политик Арнольд Шварценеггер поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, сообщает RT.

Звезда фантастических фильмов и боевиков, эк-губернатор штата Техас высказался в поддержку Харрис в соцсетях.

«…Я голосую за Камалу Харрис и (кандидата в вице-президенты США от демократов. — RT) Тима Уолца», — указал он.

По словам Шварценеггера, и республиканцы, и демократы ему сейчас не нравятся, но Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы сограждан.