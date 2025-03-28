Маск хочет сэкономить триллион долларов на правительстве США
Маск рассказал о планах сокращения расходов на американских чиновников
Сократить расходы американских чиновников на триллион долларов в год должен департамент эффективности США, заявил его лава Илон Маск, пишет RT.
Для достижения цели по экономии средств на аппарата госслужащих необходимо устранить расточительство и мошенничества.
«Миллиард ушёл на проведение интернет-опроса о национальном парке. Его можно было сделать за 10 тысяч», — привел в пример бизнесмен.
Он добавил, что полученные данные так и не пригодились.
Ранее Маск заявил, что ситуация на Украине должна закончиться миром.