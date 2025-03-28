Конфликт на Украине закончится мирным договором, так как нет другой альтернативы, заявил бизнесмен и американский государственный функционер Илон Мас, пишет РИА Новости .

«Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — сказал Маск в интервью Fox News.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нелегитимной власть в Киеве, где набирают силу неонацистские формирования.

Глава государства предложил ввести внешнее управление на Украине, чтобы провести выборы.