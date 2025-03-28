Неонацисты на Украине рекрутируют в свои ряды новых людей и получают большое влияние при нелегитимной власти, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, после развала Советского Союза националисты получили большое влияние.

Президент подчеркнул, что сейчас в Киеве нет законно выбранной власти, поэтому "неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей», сказал Путин во время встречи с моряками АПЛ «Архангельск» в Мурманской области.

Ранее глава государства предложил обсудить введение временного управления Украиной при помощи ООН, стран Европы и США для организации выборов в этой стране. Путин также заявил, что российские силы "добьют" ВСУ, так как владеют боевой инициативой.