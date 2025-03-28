Путин заявил о стратегической инициативе в конфликте с Украиной

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Вооруженные силы РФ добьют украинские войска, так как имеют стратегическую инициативу на всем фронте, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС .

«Я еще совсем недавно говорил: „Мы их дожмем“. Есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что российские силы освободили ЛНР на 99%, территории ДНР, Запорожской Херсонской области — свыше 70%.

При этом российские войска каждый день освобождают новые населенные пункты, стратегическая инициатива полностью находится у России, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН, стран Европы, США для проведения демократических выборов президента этого государства.