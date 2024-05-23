Mash: ВСУ выпустили по Крыму минимум 16 ракет Storm Shadow

По предварительным данным, это были снаряды Storm Shadow, переданные Киеву Великобритании.

Также на полуостров прилетели порядка четырех беспилотников, которые двигались со стороны поселка городского типа Чаплынки под Херсоном. При этом во время атаки над Черным морем был зафиксирован разведывательный беспилотник США MQ-8 Reaper.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о двух жертвах атаки ВСУ, которыми стали случайные прохожие.