сегодня в 23:21

Аксенов: два человека погибли при атаке ВСУ на Симферопольский район

Два случайных прохожих стали жертвами атаки киевских боевиков на Симферопольский район, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram .

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Также прилеты были зафиксированы в районе Алушты по пустующему объекту хозяйственного назначения. На места прибыли экстренные службы.

Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие.