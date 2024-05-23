Аксенов: два человека погибли при атаке ВСУ на Симферопольский район
Два случайных прохожих стали жертвами атаки киевских боевиков на Симферопольский район, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.
Также прилеты были зафиксированы в районе Алушты по пустующему объекту хозяйственного назначения. На места прибыли экстренные службы.
Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие.