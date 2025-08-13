Маршал ВВС Индии Сингх: С-400 стал решающим фактором в конфликте с Пакистаном Политика сегодня в 08:40 Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Как подчеркнул командующий индийскими Военно-воздушными силами (ВВС), маршал авиации Амар Прит Сингх, зенитно-ракетный комплекс С-400 из РФ стал решающим фактором в вооруженном противостоянии страны с Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости.