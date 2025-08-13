Маршал ВВС Индии Сингх: С-400 стал решающим фактором в конфликте с Пакистаном

Политика

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Как подчеркнул командующий индийскими Военно-воздушными силами (ВВС), маршал авиации Амар Прит Сингх, зенитно-ракетный комплекс С-400 из РФ стал решающим фактором в вооруженном противостоянии страны с Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, индийские системы ПВО проделали замечательную работу в данном конфликте.

«Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом», — отметил военный.

Как сказал маршал авиации, благодаря дальности действия российской системы самолеты Пакистана не смогли использовать свое оружие большой дальности, среди которых и планирующие авиационные бомбы.

Ранее индийское министерство обороны назвало фейком новости о приостановке покупок оружия у США.