Захарова об атаке на «Дружбу»: Банковая не остановится теперь ни перед чем

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию. Она отметила, что Москва ранее предупреждала о возможных последствиях действий киевского режима, сообщает «Царьград» .

«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно обращала внимание «идеологов вскармливания киевского режима» на то, что деятельность Украины создает угрозу стабильности и безопасности в различных точках земного шара.

Нефтепровод «Дружба» — это масштабная сеть трубопроводов, посредством которой российская нефть транспортируется европейским потребителям, включая Венгрию. Пролегая через Беларусь и Украину, он гарантирует бесперебойные поставки нефти на венгерские нефтеперерабатывающие предприятия, например, завод в Сазхаломбатте. Ежегодно Венгрия получает около 4-5 миллионов тонн нефти, что в значительной степени обеспечивает ее энергетические потребности. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, поставки по «Дружбе» остаются ключевым элементом энергетической безопасности Венгрии.

Нападение ВСУ на нефтепровод «Дружба» происходит не впервые. В марте поступление российской нефти в Венгрию было приостановлено из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию, расположенную в Брянской области. Венгерское правительство расценило это как посягательство на суверенитет государства и предостерегло Киев от дальнейших подобных действий.