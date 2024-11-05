Мария Костюк стала врио главы Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин встретился с замдиректора Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства Марией Костюк и предложил ей перейти на новую должность — врио главы Еврейской автономной области, сообщает Кремль .

«Знаю, что на протяжении почти полутора лет вы совмещаете должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства с работой в фонде „Защитники Отечества“. Произошло это, к сожалению, после того как в ходе боевых действий погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции ваш сын», — сказал Путин.

Глава государства выразил Костюк благодарность за воспитание героя России, затем, поддержав ее, предложил занять пост врио главы Еврейской автономной области.

Костюк приняла предложение Путина. Она заявила, что новое назначение является неожиданным, но ответственным. Врио главы Еврейской автономной области пообещала главе России сделать все возможное для развития региона и благополучия населения.

Ранее главой Еврейской автономной области был Ростислав Гольдштейн, но Путин предложил ему вернуться в Республику Коми на пост врио главы региона после увольнения Владимира Уйбы.