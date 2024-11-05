Гольдштейн принял предложение Путина занять пост врио главы Республики Коми

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Гольдштейн губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном и предложил вернуться в Республику Коми на пост врио главы региона, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин поблагодарил Гольдштейна за отличную работу на Дальнем Востоке. Он также отметил, что помнит, как тот начинал работать именно в Коми, после чего предложил вернуться в регион, но в качестве временно исполняющего обязанности главы, так как Владимир Уйба подал в отставку.

«Владимир Владимирович, это для меня большая честь и огромная ответственность. Республика (Коми — ред.) большая, экономически развита, но ваше доверие для меня — это всегда двойная ответственность», — заявил Гольдштейн, принимая предложение российского лидера.

Ранее стало известно, что глава Коми Владимир Уйба подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую должность. Теперь он будет работать на федеральном уровне.