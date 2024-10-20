сегодня в 16:39

Мантуров: РФ и Индонезия могут создать спутниковую орбитальную группировку

Москва и Джакарта ведут диалог о совместной работе по созданию космической инфраструктуры в Индонезии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дениса Мантурова, которое тот сделал по итогам поездки в на инаугурацию президента страны Прабово Субианто.

В будущем может быть создана многоспутниковая орбитальная группировка.

Джакарта проявила заинтересованность в диалоге с Роскосмосом. Она может поучаствовать в космических проектах с РФ.

Ранее дизайнеры из Индонезии и ЮАР показали свои коллекции на Московской неделе моды. Страны представляли бренды Raegitazoro и Tshegofatso соответственно.