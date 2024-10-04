Дизайнеры из Индонезии и ЮАР показали свои коллекции на Московской неделе моды

В первый день работы Московской недели моды в «Манеже» дизайнеры из Индонезии и ЮАР показали свои коллекции, передает корреспондент РИАМО.

Московская неделя моды начала свою работу 4 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». За шесть дней планируется провести 83 модных показа. Всего свои коллекции представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран.

В первый день работы Московской недели моды свои коллекции показали российские дизайнеры, их коллеги из Индонезии, ЮАР, Индии, Бразилии и Китая.

Так, дизайнер Раэгита, по его словам, создает комфортную моду, бренд RAEGITAZORO стремится быть уникальным и осмеливается предлагать что-то другое.

Бренд Tshegofatso by design дизайнера Чегофацо Малефане из ЮАР в моде воплощает свое воображение. Свою последнюю коллекцию «Франкенштейн» он называет маяком света во тьме.