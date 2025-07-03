Глава Наро-Фоминского округа вручил выпускнице медаль и аттестат с отличием

Анна Котова не смогла присутствовать на общей церемонии награждения медалистов, поэтому глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ встретился с ней отдельно. Наша выпускница — золотая медалистка, с первых дней в школе демонстрировала выдающиеся способности. Целеустремленность и ответственное отношение к учебе позволили ей добиться высоких результатов, в том числе стать призером Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

«Анна планирует связать свою жизнь с графическим дизайном и поступает в РГУ им. Косыгина. Литература и сфера IT — необычное, но очень перспективное сочетание. Пообщался с нашей выпускницей и уверен, у нее все получится», — сказал Роман Шамнэ.

Эта церемония стала настоящим праздником не только для самой медалистки, ее семьи и педагогов, но и для всей школы.