Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку войск на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы киевских властей, сообщает ТАСС .

«Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные (основания — ред.) задать себе этот вопрос (об отправке войск — ред.)», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Макрон заявил, что французское ядерное оружие является «ключевым элементом» европейской обороны, позволяющим Парижу выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с Россией.

В конце февраля французский лидер не стал исключать отправку войск Евросоюза на Украину. Он подчеркнул, что ЕС сделает все, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте.