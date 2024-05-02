Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку войск на Украину
Фото - © SCH Hamilcaro, Министерство вооруженных сил Франции
Французский президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы киевских властей, сообщает ТАСС.
«Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные (основания — ред.) задать себе этот вопрос (об отправке войск — ред.)», — заявил Макрон.
Он подчеркнул, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее Макрон заявил, что французское ядерное оружие является «ключевым элементом» европейской обороны, позволяющим Парижу выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с Россией.
В конце февраля французский лидер не стал исключать отправку войск Евросоюза на Украину. Он подчеркнул, что ЕС сделает все, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте.