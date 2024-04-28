Макрон: ядерное оружие Франции позволит выстроить отношения с Россией

Французское ядерное оружие является «ключевым элементом» европейской обороны, которое позволит Парижу выстроить гарантии безопасности и соседские отношения с Россией, заявил президент Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости .

Он отметил, что в ЕС следует создать стратегическую концепцию «надежной европейской обороны», а ядерный потенциал Парижа станет ее центром.

Макрон собирается пригласить всех своих партнеров, чтобы обсудить и выстроить «европейскую инициативу по обороне», которой французская сторона предоставит «актуальный потенциал». Главной целью страны, по его словам, является становление «самой эффективной армией Европы».

Это по его словам создаст основу общей обороны и позже позволит выстроить отношения с Россией.