Макрон считает предложение Путина по украинскому кризису недостаточным шагом

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что предложение главы РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной — недостаточный шаг. Политик объяснил свою позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на France 24.

Макрон отметил, что от России требуют «безусловного прекращения огня». Такому действию не должны предшествовать переговоры.

Ночью Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом встречи Москва предлагает Турцию.

Встречу собираются провести 15 мая. Россия настроена на то, чтобы добиться долгосрочного мира.