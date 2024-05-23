Макрон пытается лично успокоить протестующих в Новой Каледонии

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию, пишет «Известия» со ссылкой на ABC News.

«Короткий визит позволит ему [Макрону — Ред.] воочию увидеть часть последствий от дней перестрелок, поджогов, мародерства и других видов насилия», — сказано в публикации ABC News.

Отмечается, что глава республики пробудет в заморской территории всего один день. он встретится с местными силовиками.

Остров Новая Каледония в Тихом океане охвачен беспорядками из-за требования местного населения выйти из состава Франции.