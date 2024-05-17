Французские власти пытаются найти следы России и азербайджанской мести в попытках Новой Каледонии стать независимой от Парижа, которая претендует на местный никель, пишет Telegram-канал Mash .

Остров Новая Каледония в Тихом океане охвачен беспорядками из-за требования местного населения выйти из состава Франции. Местные жители выступают против принятого закона о возможности мигрантов участвовать в голосовании и влиять на вопросы разработок никелевых шахт.

Население острова бунтует, на улицах толпятся люди, которые периодически поджигаются местные администрации и полицейские участки.

Франция ищет виновных в протестных акциях Новой Каледонии, что под подозрение попала даже Россия, которая якобы хочет расшатать колониальную империю и оставить ее без ресурсов. Азербайджан тоже считают причастным к беспорядкам — французы считают, что это месть за поддержку Армении.

Ранее Франция вместе с Нидерландами выступила с предложением вводить глобальные санкции против любой компании, которая будет помогать России. Речь идет о поставках товаров и различных технологий.