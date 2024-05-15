Франция и Нидерланды предложили ввести глобальные санкции за помощь РФ

Власти Франции и Нидерландов предложили Евросоюзу вводить санкции в отношении любой финорганизации за помощь России, касающейся поставок товаров и технологий двойного назначения для изготовления оружия, сообщает РБК .

ЕС подготавливает 14-й пакет антироссийских санкций. Представители правительств стран организации хотят обсудить предложение в среду.

Так, Франция и Нидерланды предлагают запретить любому европейцу вести дела с любым фининститутом в мире, который, по мнению Евросоюза, прямо или косвенно помогает РФ получать доступ к санкционным товарам и технологиям двойного назначения.

Париж и Амстердам считают, что подобный запрет может подтолкнуть финучреждения на Ближнем Востоке, в Турции и КНР отказаться от сделок с РФ по поставкам таких товаров из-за риска потери европейского рынка.

Как отметили еврочиновники, Еврокомиссия, скорее всего, будет увязывать такие действия с США. Тогда рестрикции будут еще более мощным.