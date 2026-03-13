Макрон хочет, чтобы нефтепровод «Дружба» отремонтировали как можно быстрее

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расследование произошедшего на нефтепроводе «Дружба» должно быть прозрачным, а ремонт выполнен как можно быстрее, сообщает РИА Новости .

Он утончил, что обсуждал инцидент на нефтепроводе с коллегами, прибывшими в Париж на саммит по атомной энергетике.

«Важно обеспечить полную прозрачность и выполнить работы как можно быстрее. Думаю, необходимо умиротворить дискуссии», — сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Украина приостановила поставки нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Украина обманывает насчет неисправности нефтепровода «Дружба». Власти заявили, что нефтепровод якобы поврежден из-за «российских атак». Но в Словакии уверены, что он исправен, просто Украина не хочет возобновлять поставки ради приближения к членству в ЕС.

