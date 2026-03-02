Макрон: Франция увеличит число ядерных боеголовок в своем арсенале

сегодня в 19:02

Франция увеличит свой ядерный арсенал. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает «Осторожно, новости» .

По его словам, чтобы Франция была свободной, «ее должны бояться». А чтобы внушать страх, страна должна стать «могущественнее».

Потому Макрон решил увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале Франции. По словам главы государства, страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. По его словам, Великобритания, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой «продвинутой ядерной доктрине» Франции.

При этом Макрон не стал уточнять, каким количеством боеголовок будет обладать страна, «чтобы пресечь любые спекуляции». Также он отметил, что последствия иранского конфликта могут достичь границ Франции.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих.

