Макрон: Европа «будет сметена через 5 лет», если ничего не предпримет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы сейчас находятся в отчаянии. По его словам, Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Макрон сделал акцент на ухудшающихся отношениях ЕС и США. По его словам, неизвестно, «насколько далеко американцы готовы зайти».

Он привел в пример такие моменты, как введение со стороны США торговых пошлин, желание Вашингтона заполучить Гренландию. Макрон считает, что сейчас Европа вступила в решающую фазу, когда может надеяться только на себя.

По словам французского лидера, ей нужно что-то предпринять, чтобы не быть сметенной через пять лет.

Между тем французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон — «самый ненавистный президент в мире». Его рейтинг популярности составляет всего 11%.

