Филиппо считает Макрона самым ненавистным лидером в мире

Свое недовольство властями Филиппо выразил в соцсети X. Он написал, что рейтинг популярности Макрона составляет всего 11%.

Он также заявил, что при таком положении дел Макрону, который является «самым ненавистным лидером в мире», нельзя «предпринимать никакие инициативы».

Ранее Филиппо сообщил, что Макрон хочет организовать контакты с президентом России Владимиром Путиным из-за желания спасти свою карьеру.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров со скептицизмом прокомментировал заявления Макрона о «технической подготовке» к вероятному разговору с Путиным. Министр сказал: «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез — так позвони».

