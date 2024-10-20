Майя Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах главы государства с 35,56% голосов, вторым идет Александр Стояногло с 29,31%, пишет РИА Новости .

ЦИК обработал 50,11% протоколов с избирательных участков.

Параллельно в стране проходит референдум о вступлении в Евросоюз. После обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3% граждан проголосовали за евроинтеграцию.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.