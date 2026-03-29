Мадуро опубликовал первое обращение из-под стражи в США
Схваченный Вашингтоном президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас содержится в американской тюрьме, опубликовал в социальных сетях личное послание и признался, что он «в порядке», сообщает Life.ru.
По словам Мадуро, он получает большое количество сообщений, писем и молитв от своих сторонников, за что поблагодарил их. Он также выразил признательность всем неравнодушным гражданам.
В послании президент Венесуэлы рассказал, как они с супругой Силией Флорес чувствуют себя сейчас.
«Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — написал он.
Мадуро призвал соотечественников к сохранению национального единства. По его словам, надо следовать курсу на «примирение и уважение», а также уладить все противоречия через конструктивный диалог.
Ранее стало известно, что венесуэльский лидер живет в режиме одиночного содержания в изоляторе площадью два на три метра в бруклинской тюрьме США.
