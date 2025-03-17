Мадрид отказывается предоставить вид на жительство 65 «оппозиционерам» из России

Власти Испании не хотят предоставлять вид на жительство 65 «оппозиционерам» из России, которые приехали в страну с расчетом получить ВНЖ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Pais.

В Мадрид прибыли российские «журналисты, активисты и правозащитники». Они утверждают, что испанские власти пообещали им скорое получение ВНЖ.

По словам «оппозиционеров», без этого обещания они бы не приехали в королевство. Однако местные власти не торопятся предоставлять прибывшим ВНЖ. Статус «оппозиционеров» до сих пор не определен.

МИД Испании утверждает, что никаких договоренностей о предоставлении ВНЖ не было.

Ранее СМИ рассказали об отношении в ЕС к помощи Украине. Так, по их данным, Испания, Италия и Португалия против таких трат.