Мадрид отказывается предоставить вид на жительство 65 «оппозиционерам» из России
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Власти Испании не хотят предоставлять вид на жительство 65 «оппозиционерам» из России, которые приехали в страну с расчетом получить ВНЖ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Pais.
В Мадрид прибыли российские «журналисты, активисты и правозащитники». Они утверждают, что испанские власти пообещали им скорое получение ВНЖ.
По словам «оппозиционеров», без этого обещания они бы не приехали в королевство. Однако местные власти не торопятся предоставлять прибывшим ВНЖ. Статус «оппозиционеров» до сих пор не определен.
МИД Испании утверждает, что никаких договоренностей о предоставлении ВНЖ не было.
Ранее СМИ рассказали об отношении в ЕС к помощи Украине. Так, по их данным, Испания, Италия и Португалия против таких трат.