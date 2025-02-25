Италия и Испания против: СМИ рассказали об отношении в ЕС к помощи Украине

Далеко не все страны Европы согласны с инициативой главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине на 2025 год: Испания, Италия и Португалия против таких трат, зависящих от валового национального дохода страны, сообщает «Царьград» .

Как уточнило издание Politico, в дипломатических кругах южноевропейских стран считают, что государства должны помогать в конфликте, но не брать суммы из национальных бюджетов. 6 марта вряд ли примут какие-то решения.

Не поддерживают идею Каллас также Франция и Германия. Им нужно больше времени на решение по этому вопросу.

Ранее Кая Каллас предложила передать Киеву 6-10 миллиардов евро, исходя из валового национального дохода стран. Также в ЕС намерены отправить на Украину новые системы ПВО, оружие и боеприпасы. Планируется расширить программу подготовки военных со стороны Украины на территории Европы.