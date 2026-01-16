Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль в США

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо передала американскому президенту Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, это произошло во время приема в Белом доме, сообщает Газета.ru .

Как отметила Мачадо, данный жест стал признанием роли Штатов и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Лидер США, приняв медаль, назвал поступок политика «замечательным жестом взаимного уважения».

Нобелевская премия мира была присуждена Мачадо в 2025 году. В начале года политик говорила, что готова передать медаль Трампу.

По словам лидера оппозиции, Трамп привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех жителей страны, а еще американский президент осознает потенциал республики как сильного союзника Штатов.

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала Мачадо.

Ранее в Нобелевском комитете рассказали о невозможности передачи премии мира Трампу.

