В Нобелевском комитете рассказали о невозможности передачи премии мира Трампу

Бывший депутат парламента Венесуэлы Мария Корине Мачадо не имеет возможности отдать выигранную Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу. Это не позволяют сделать правила, рассказал Нобелевский комитет на официальном сайте, сообщает ТАСС .

После того, как человек выиграл премию, ее нельзя отозвать, разделить или передать иным людям. Принятое решение считается окончательным.

Оно будет действовать всегда.

7 января Трамп опять пожаловался на то, что Нобелевский комитет допустил ошибку, не дав ему премию мира. При этом президент США заявил, что его якобы не волнует не получение этой награды. Также глава Соединенных Штатов напомнил, что он «закончил восемь войн».

