Трамп: Норвегия по глупости не наградила его Нобелевской премией мира

Американский лидер Дональд Трамп высказался о том, что Нобелевский комитет совершил глупую ошибку, не наградив его престижной премией мира. При этом глава Белого дома отметил, что отсутствие награды его особо не волнует, пишет РИА Новости со ссылкой на Truth Social.

Президент США указал на свои заслуги в урегулировании военных конфликтов. Трамп подчеркнул, что ему единолично удалось завершить сразу восемь вооруженных противостояний и за это можно было дать премию, которой его лишили по глупости.

«Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно», — заявил Трамп.

Он также упрекнул Норвегию, являющуюся участником Североатлантического альянса, в неразумном решении обойти его стороной при вручении премии. По словам американского президента, такой выбор был сделан по глупости.

Американский лидер убежден, что благодаря его действиям были сохранены жизни миллионов людей по всему миру, а это важнее каких-либо наград.

