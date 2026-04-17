Александр Лукашенко заявил, что «светлое будущее» не за горами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что время, когда США будут вынуждены учитывать интересы других государств, «не за горами». Об этом он сообщил RT .

В эксклюзивном интервью ведущему Рику Санчесу Александр Лукашенко выразил уверенность, что в мире наступят изменения, при которых Соединенным Штатам придется считаться с позицией других стран.

По его словам, «светлое будущее не за горами».

Лукашенко также прокомментировал действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Кроме того, он назвал США «самыми настоящими диктаторами» и добавил, что Вашингтону следует поучиться демократии у Минска.

