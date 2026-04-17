сегодня в 16:55

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал разговоры о демократии и правах человека в США «болтовней». Об этом он заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко жестко раскритиковал заявления американской стороны о демократии и правах человека.

«Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека — все это болтовня», — сказал он.

Рик Санчес отметил, что интервью представляло собой открытый обмен мнениями без каких-либо ограничений.

